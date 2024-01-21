В команде Копылова отреагировали на слух о бое на UFC 298

Александр Скаредин, менеджер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, прокомментировал слух о том, что его подопечный выступит на турнире UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США).

«Мы знаем о такой ситуации, разговариваем о возможности выступления Романа, но конкретики нет. Не считаю вероятность выхода Копылова на замену сильно высокой. Роман находится в лагере, он готов вылететь в США в любое время, но пока это не соответствует действительности. Этот вариант мы будем прорабатывать, он в наших интересах», – приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.