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Исраэль Адесанья ответил на вызов дю Плесси

Исраэль Адесанья ответил на вызов дю Плесси
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья ответил на вызов нового обладателя титула южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Напомним, дю Плесси завоевал титул сегодня, 21 января, на турнире UFC 297 одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда.

«Эта кривая моей истории была прописана давно. Нашим путям было суждено пересечься. Ждите следующей серии, спасибо за просмотр. Мы пишем историю», — написал Адесанья в соцсети X (ранее Twitter).

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

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