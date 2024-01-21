Дю Плесси: Адесанья, вернись, чтобы мы могли свести счёты

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил о желании провести поединок со звездой дивизиона новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я видел, как Алекс Перейра вышел в клетку, и подумал: «Сейчас что-то будет. Давай проведём битву взглядов». Но этого не произошло. Сейчас я наслаждаюсь моментом, но есть один парень, который пытался унизить меня. Этот человек потерял свой пояс, и теперь он у меня. Сейчас его здесь нет… Исраэль Адесанья, вернись, чтобы мы могли свести счёты!» — сказал дю Плесси после выступления.

Напомним, Адесанья лишился титула в сентябре, на UFC 293 проиграв единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду. Поражение стало для него третьим в карьере.