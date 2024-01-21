Корешков оценил шансы дю Плесси в бою с Чимаевым

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков высказался о возможном поединке за титул UFC между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Сможет ли дю Плесси что-то противопоставить Чимаеву? Когда я впервые увидел анонс боя Адесанья – Стрикленд, то думал, что Исраэль его порвёт, нокаутирует во втором-третьем раунде. Но что мы увидели? Стрикленд выиграл в не самой зрелищной манере. У дю Плесси такие же шансы победить Чимаева.

Он неплохо бьёт, у него хватает дыхалки. Насколько я помню, у Хамзата к третьему раунду кончался бензобак. Конечно, если бой будет пятираундовым, он подойдёт к нему в лучшей форме. Дю Плесси сможет что-то ему противопоставить, если продержится первый-второй раунд. Если Хамзат не замучит его в борьбе или не забьёт, тогда шансы дю Плесси будут повышаться с каждым раундом», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.