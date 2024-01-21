Евлоев остался без бонусов по итогам турнира UFC 297

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвала имена бойцов, которые получили бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам UFC 297, который 21 января состоялся в Торонто (Канада).

В главном событии мероприятия американец Шон Стрикленд раздельным решением судей проиграл южноафриканцу Дрикусу дю Плесси и остался без чемпионского титула UFC в средней весовой категории. Хедлайнеры турнира получили бонус за «Лучший бой вечера» – они заработали по $ 50 тыс. Также данной суммы удостоились Джиллиан Робертсон и Жасмин Ясудавичус (за «Лучшее выступление вечера»).

Напомним, на турнире UFC 297 выступил один представитель России – Мовсар Евлоев. Он единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена. Однако Евлоев по итогам ивента остался без дополнительных бонусов.