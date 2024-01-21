Кадыров поздравил Бетербиева с 39-летием

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения известного российского боксёра Артура Бетербиева, чей рекорд в профессионалах составляет 20-0.

«Я искренне поздравляю с днем рождения дорогого брата, достойного сына чеченского народа, представителя Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Артура Бетербиева! Артур является обладателем трех из четырех наиболее значимых чемпионских поясов в современном боксе — WBC, IBF и WBO.

За свою блестящую спортивную карьеру он заслужил звание самого устрашающего нокаутера в мире, одержав в 20 своих поединках 20 побед — и все нокаутом. В последнем поединке против Смита Каллума в Канаде он в очередной раз доказал свою репутацию непобежденного бойца.

Я помню Артура еще совсем юным. Помню, когда впервые увидел его, сразу разглядел в нем талант и привел его в наш зал, расположенный в Гудермесе. Он всецело оправдал мои ожидания на свой счет и стал настоящим предметом гордости не только для меня, но и для всего чеченского народа, для всей России.

Мне приятно наблюдать что, несмотря на свои превосходные успехи в боксе, Артур остается скромным и порядочным молодым человеком, выступая достойным примером для подрастающего поколения.

Я еще раз от всей души поздравляю Артура с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, ярких успехов в дальнейшей спортивной карьере и благополучия! Мы гордимся тобой, дорогой брат!» — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе. Сегодня, 21 января, ему исполнилось 39 лет.