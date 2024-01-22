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Пётр Ян показал актуальную физическую форму перед боем на UFC 299

Пётр Ян показал актуальную физическую форму перед боем на UFC 299
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежим фото. Пётр продемонстрировал фото, сделанное во время тренировочного занятия.

«Рабочее утро», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в настоящий момент Ян проводит подготовку к бою с Ядонгом Сонгом (КНР). Поединок пройдёт на турнире UFC 299 в ночь на 10 марта мск.

Всего россиянин выступил в 21 поединке в смешанных единоборствах, в которых добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою Ян проиграл спортсмену из Грузии Мерабу Двалишвили. То поражение стало для российского бойца третьим подряд.

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