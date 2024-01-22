Тайсон Фьюри показал команду, с которой готовится к бою с Усиком

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим снимком. Он был сделан во время тренировочных сборов боксёра. На фото присутствует команда Тайсона, которая ему помогает готовиться к бою с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Фото: Из соцсетей Тайсона Фьюри

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее сообщалось, что спарринг-партнёр Тайсона, 28-летний австралийский боксёр Джай Опетайя, принял решение покинуть тренировочный лагерь британца и вернуться в Австралию для подготовки к своему бою.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: