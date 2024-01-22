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Дю Плесси отреагировал на слова Даны Уайта, посчитавшего, что Стрикленд победил

Дю Плесси отреагировал на слова Даны Уайта, посчитавшего, что Стрикленд победил
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на слова генерального директора организации Даны Уайта, посчитавшего, что он проиграл в поединке с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.

«Дана сказал это? Чушь. Бой получился близким, не заблуждайтесь, но я считал, что одержал победу. Когда стало понятно, что решение раздельное, я подумал, что всё 50 на 50. И когда сказали «и новый…» Словно 15 лет работы вошли в одно предложение. Это кажется сюрреалистичным. Потрясающе», – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

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