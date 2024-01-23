Чимаев назвал своего победителя в бою Стрикленда и дю Плесси

Известный чеченский боец смешанных единоборств, девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев поделился мнением о недавнем поединку между американцем Шоном Стриклендом и представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой состоялся в ночь на 21 января мск в Торонто (Канада) на UFC 297 и завершился в пользу дю Плесси.

«Я ожидал, что бой таким и получится. Ничего особенного. Шансы были 50 на 50. В моём представлении победителем был Стрикленд. Но это был близкий бой для них обоих. Хотя, повторюсь, ничего особенного. Ничто не заставляет меня думать: «О, этот парень какой-то другой». У них обоих есть много того, за счёт чего, как я вижу, я смогу их прикончить», — сказал Чимаев на канале ESPN MMA в YouTube.