Крис Сайборг готова вернуться в UFC ради реванша с Амандой Нуньес

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг намекнула на возможный реванш с экс-обладательницей титулов UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес. В своих социальных сетях бразильянка сделала заявление, обратившись с генеральному директору UFC Дане Уайту.

«Мой рекорд 10-0 после того боя в 2018 году. Если Аманда вернётся, возможно, настало время Крис вернуться в UFC, Дана Уайт», – написала Сайборг.

В 2018 году Крис Сайборг нокаутом в первом раунде проиграла Аманде Нуньес. На следующий год она покинула UFC.

Напомним, Аманда Нуньес летом прошлого года объявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако недавно бразильская девушка намекнула на своё возможное возвращение в бои, где её профессиональный рекорд составляет 23-5.