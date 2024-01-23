Адесанья выбрал победителя по итогам боя дю Плесси – Стрикленд

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья прокомментировал судейский вердикт в поединке между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом. Иззи дал понять, что он насчитал победу дю Плесси.

«Думал, что Дрикус будет больше бороться в середине раундов, но он использовал борьбу в конце. Это был умный ход, который позволял ему украсть раунды. При просмотре я подумал, что он забрал третий, четвертый и пятый раунды», – заявил Адесанья на своём канале в YouTube.

Напомним, в воскресенье, 21 января, канадский Торонто принял турнир по смешанным единоборствам UFC 297, где в главном событии вечера Дрикус дю Плесси сразился с Шоном Стриклендом. Их поединок продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов победу раздельным решением судей одержал Дрикус, ставший новым чемпионом UFC в средней весовой категории.