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Адесанья: поздравляю африканского брата дю Плесси, я устрою ему проверку

Адесанья: поздравляю африканского брата дю Плесси, я устрою ему проверку
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал победу южноафриканца Дрикуса дю Плесси в титульном поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся на минувших выходных в Торонто (Канада).

«Теперь он четвёртый африканский чемпион в истории UFC, так что поздравляю моего африканского брата дю Плесси. По правде говоря, я рад за него. Мне нравится его история. Но я всё равно устрою ему проверку», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

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