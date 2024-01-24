Кайла Харрисон подписала контракт с лигой Уайта и дебютирует на UFC 300

Американский боец смешанных единоборств, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон подписала контракт с UFC. Девушка будет выступать в легчайшем весе. Об этом у себя в соцсетях рассказал лично президент промоушена Дана Уайт.

Сообщается, что первым соперником Харрисон в лиге Уайта станет Холли Холм. Бой пройдёт на юбилейном турнире UFC 300, который состоится в апреле.

За время карьеры в смешанных единоборствах Кайла приняла участие в 17 боях, в которых одержала 16 побед (шесть нокаутом) и потерпела лишь одно поражение. В настоящий момент ей 33 года. На счету 42-летней Холм за время профессиональной карьеры в ММА 15 побед (восемь нокаутом) при шести поражениях.

PFL 10. Кайла Харрисон vs Аспен Лэдд:

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