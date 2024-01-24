Аспиналл назвал подлинную причину, почему Джонс хочет бой с Миочичем, а не с ним

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл предположил, почему американец Джон Джонс на самом деле не хочет драться с ним. В настоящий момент Джонс восстанавливается после травмы, после чего должен сразиться со Стипе Миочичем.

«Почему Джон не хочет сейчас со мной драться? Джон Джонс умён. Он выбирает более лёгкий бой за большие деньги. Парень, вероятно, получит гораздо больше денег за бой со Стипе. К тому же для него этот поединок будет намного проще. Джонс не считает, что ему нужно вступать в схватку с молодым опасным бойцом, у которого нет миллионов на счету. Он предпочитает сразиться с 40-летним Стипе, который не дрался четыре года. Очевидно, что так и есть. Но любой, у кого есть мозги, сделал бы то же самое», — приводит слова Аспиналла OLBG.