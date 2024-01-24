Аспиналл рассказал, будет ли смотреть бой Джонса и Миочича

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл сообщил, что отныне не будет требовать поединка с американцем Джоном Джонсом, а также дал понял, что, как и все фанаты ММА, будет ждать боя Джонса со Стипе Миочичем.

«Я перестану жаловаться и приму то, что будет как факт. Собираюсь просто наслаждаться боем, который хочу посмотреть, как и все остальные фанаты. Легенда против легенды за титул чемпиона в тяжёлом весе. Максимальное уважение, ребята», — написал Аспиналл на своей официальной странице в социальных сетях.

В настоящий момент Джонс восстанавливается после травмы. Ожидается, что с Миочичем он сразится в этом году. Джон является чемпионом UFC в тяжёлом весе.