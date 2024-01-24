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Шакур Стивенсон дал категоричный прогноз на бой Ломаченко и Камбососа

Шакур Стивенсон дал категоричный прогноз на бой Ломаченко и Камбососа
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Он должен состояться 12 мая в Перте (Австралия).

«Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его соцсети.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в мае прошлого года, Ломаченко встречался с представителем США Девином Хейни. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу американца единогласным решением судей.

Камбосос в июле 2023 года раздельным решением по итогам 12 раундов одолел британского спортсмена Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.

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