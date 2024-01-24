Кормье: не думал, что дю Плесси станет чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал победу южноафриканского средневеса Дрикуса дю Плесси в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым обладателем титула.

«Никогда бы не подумал, что Дрикус дю Плесси станет чемпионом. Я уже давно в этой игре, но я понял, что смешанные единоборства – непредсказуемая штука», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.