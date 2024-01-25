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Даниэль Кормье назвал единственную проблему непобеждённого Мовсара Евлоева

Даниэль Кормье назвал единственную проблему непобеждённого Мовсара Евлоева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о достоинствах и недостатках непобеждённого российского полулегковеса Мовсара Евлоева.

«У этого пацана невероятный рекорд в единоборствах — он выиграл 18 поединков из 18. Никто его ещё не побеждал даже в UFC. Его единственная проблема заключается в том, что он всё время побеждает только судейским решением. Но это всё равно настоящее безумие. Он выиграл все свои бои! Вам вряд ли удастся понять, насколько трудно добиться подобной победной серии из 18 или 20 поединков. Невероятно, что у него нет ни одного поражения», — рассказал Кормье на своём канале в YouTube.

Свой последний бой Евлоев провёл 21 января на турнире UFC 297 в канадском Торонто. Тогда он единогласным решением судей победил Арнольда Аллена из Великобритании.

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