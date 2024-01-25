Источник: Тайсон занял категоричную позицию по возможному бою с Фёдором Емельяненко

Именитый американский боксёр, бывшим абсолютный чемпион мира Майк Тайсон не заинтересован в поединке с легендарным российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный журналист Чисанга Малата.

«Вопреки сообщениям, Майк Тайсон не ведёт переговоры о боксе с иконой ММА Фёдором Емельяненко в Саудовской Аравии. Его представители сказали мне сегодня: «Это ложь. Г-н Тайсон ни с кем на эту тему не разговаривал. Он не заинтересован в бою с ним ни сейчас, ни в будущем», — написал Малата.

Напомним, ранее Фёдор говорил, что обе стороны согласны на бой – осталось лишь удалить детали, связанные с денежным вопросом. В настоящий момент Емельяненко 47 лет. Тайсону 57 лет.

Фёдор Емельяненко пожелал Петру Яну новых побед: