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Биспинг: если бы Миочич захотел бой с Аспиналлом, дал бы ему пощёчину

Биспинг: если бы Миочич захотел бой с Аспиналлом, дал бы ему пощёчину
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг поделился мнением об отказе американца Стипе Миочича проводить поединок с временным чемпионом промоушена в тяжёлом весе Томом Аспиналлом. Ранее Аспиналл заявил, что представители UFC предложили ему сразиться с Миочичем на турнире UFC 300, однако тот ответил отказом.

«В августе Миочичу исполнится 42 года. Он не дрался с тех пор, как почти три года назад был нокаутирован Фрэнсисом Нганну. И за эти три года, давайте будем честны, начинает спад, ведь никто не молодеет.

Да, сейчас я фанат Тома Аспиналла, но, если я буду тренировать Стипе, я бы посоветовал ему обходить Тома стороной весь день. Даже если бы Стипе выглядел заинтересованным, я бы дал ему пощёчину. Я бы сказал: «О чём ты вообще говоришь?» — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

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