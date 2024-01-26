Выпавшему с 10-го этажа бойцу MMA предстоит минимум три операции

Российский боец смешанного стиля Магомед «Веном» Зайналов переведён из реанимации в обычную палату. Об этом информирует телеграм-канал SHOT. Напомним, Зайналов выпал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону. По его словам, он попытался спасти кота.

Сообщается, что в ближайшую неделю спортсмен будет вновь прооперирован – минимум три раза. При этом не исключается, что Магомед навсегда останется хромым.

В настоящий момент боец чувствует себя лучше и уже дал понять, что намерен вернуться в спорт.

Магомеду Зайналову 24 года. В общей сложности в его активе в смешанных единоборствах четыре победы, 10 поражений и одна ничья. 2 февраля он должен был сразиться с соотечественником Эдуардом Кузьминовым.