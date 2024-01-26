Тренер Адесанья заявил о готовности Исраэля к бою с Чимаевым

Майк Ангов, тренер бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории новозеландца Исраэля Адесаньи подтвердил, что его подопечный вернулся к тренировкам после небольшой паузы в карьере, а также назвал потенциальных соперников на его ближайший бой, упомянув и южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который ранее бросил вызов Исраэлю.

«Иззи вернулся в зал – с кем он будет драться, зависит от UFC. Очевидно, бой Иззи-Дрикус – один из вариантов. Мы должны быть готовы к нему. Но мы также готовы к потенциальному бою с Шоном Стриклендом, и мы готовы к потенциальному бою с Хамзатом Чимаевым. Это наиболее очевидные варианты, которые лежат на столе, но решать не нам», — сказал Ангов в интервью Sky Sports.

Напомним, в своём последнем бою в сентябре 2023 Исраэль Адесанья единогласным решением судей проиграл американцу Шону Стрикленду.