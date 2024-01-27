Чжилэй назвал условие, при котором Фьюри победит Усика

Популярный китайский боксёр-тяжеловес Чжан Чжилэй поделился ожиданиями от боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Чжилэй полагает, что Фьюри победит Усика, если хорошо подготовится.

«В данном поединке всё будет зависеть от качества подготовки Фьюри. У Тайсона определённо есть преимущества в антропометрических данных. Он гораздо выше, у него длиннее руки и в каком-то смысле он физически сильнее. Поэтому я думаю, что, если он подойдёт к этому бою всерьёз, он добьётся победы над Усиком», – заявил Чжилэй в интервью Fighthype.

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).