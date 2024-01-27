Кит Турман прокомментировал организацию боя с Тимом Цзю

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман (30-1, 22 KO) прокомментировал организацию поединка с австралийцем Тимом Цзю (24-0, 17 KO), который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«Настоящие бойцовские новости! Я возвращаюсь 30 марта в Лас-Вегасе в бою с Тимом Цзю. Ожидание окончено, новый год – та же мечта. Я просто хочу быть великим», — написал Турман в соцсети X (ранее Twitter).

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру. В июле 2019 американец Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.