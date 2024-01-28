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Брат Вадима Немкова подписал долгосрочный контракт с лигой «Наше Дело»

Брат Вадима Немкова подписал долгосрочный контракт с лигой «Наше Дело»
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Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков продолжит карьеру в лиге «Наше Дело», сообщает пресс-служба промоушена.

«Обладатель пояса M-1 Challenge, экс-боец PFL и Bellator, чемпион мира по боевому самбо и представитель бойцовской династии дебютирует в нашей лиге уже 2 марта! За плечами Виктора Немкова 40 поединков по правилам профессионального ММА, 31 из них он завершил в свою пользу. В «Нашем Деле» боец команды FEDOR TEAM продолжит карьеру в новой весовой категории», – говорится в официальном сообщении организации.

Отметим, что Виктор Немков является родным братом бывшего чемпиона Bellator Вадима Немкова.

Ранее стало известно о том, что организация «Наше Дело» подписала контракт с бывшим бойцом UFC Дамиром Исмагуловым.

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