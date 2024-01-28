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«Достаточно вспомнить». Александр Емельяненко поделился житейской мудростью

«Достаточно вспомнить». Александр Емельяненко поделился житейской мудростью
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко, время от времени обсуждающий с подписчиками житейские темы в социальных сетях, поделился очередной мудростью.

«Чтобы понять, какие мы надоедливые, достаточно вспомнить, какими занудами бывают другие, когда разговаривают с нами», — сказал Емельяненко в своём телеграм-канале.

42-летний Емельяненко последний бой провёл против известного блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке Александр одержал победу болевым приемом во втором раунде. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В начале года в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Емельяненко принял ислам.

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