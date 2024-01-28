Уиттакер сказал, что повлияло на его проигрыш дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о своём поражении южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 290 в июле и завершился победой дю Плесси техническим нокаутом во втором раунде.

«Я не хотел бы делать на этом акцент, потому что у каждого бойца есть травмы, все проходят через травмы, и я остаюсь при своём решении принять этот поединок. Я ничего не отнимаю у Дрикуса, хотя подготовка не была идеальной», — сказал Уиттакер в подкасте The MMA Hour.

18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США) Уиттакер сразится с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.