Пауло Коста показал актуальную форму за три недели до боя на UFC 298

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста продолжает подготовку к поединку с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером, который состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Разрываюсь ради боя! Готов и заряжен», — написал Коста в социальных сетях.

Фото: из личного архива Пауло Косты

Напомним, Коста не дрался с августа 2022 года, когда на турнире UFC 278 победил единогласным решением бывшего чемпиона организации американца Люка Рокхолда, завершившего карьеру после выступления.

Уиттакер на UFC 290 в июле проиграл техническим нокаутом южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Поражение стало для него пятым в промоушене.

Ранее Коста заявил о желании сразиться с Дрикусом дю Плесси, завоевавшим титул на UFC 297.