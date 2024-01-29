Аспиналл: Миочич не заинтересован в бою со мной

Временный чемпион американского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл сообщил о том, что Стипе Миочич отказался от поединка с ним.

«Матчмейкеры UFC связались со мной и спросили, хочу ли я драться со Стипе, я ответил, что да, а потом они перезвонили и сказали, что Стипе не заинтересован.

Его интересует только бой с Джоном Джонсом, так что я даже немного пожаловался на это в интернете. Думаю, они просто проверяли, интересно ли мне это. Мне нравится драться с людьми, особенно с такими, как Стипе или Джон Джонс. Думаю, совершенно очевидно, что я не считаю этот бой правильным, но ничего не могу поделать, поэтому буду продолжать свою карьеру в другом направлении», — приводит слова Аспиналла Eurosport.