Гаджиев рассказал, кто может стать следующим соперником Шлеменко

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что Анатолий Токов может стать следующим соперником Александра Шлеменко.

«Я думаю, что соперником Шлеменко станет Токов. Это должно звучать громко, независимо от поединка Магомеда Исмаилова с Анатолием. Бой Шлеменко – Токов был бы в тему: они дрались в Bellator, где Саша проиграл», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Отметим, что на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге, Шлеменко победил серба Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, это второй поединок между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.