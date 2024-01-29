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«Не выиграет ни раунда». Малиньяджи дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

«Не выиграет ни раунда». Малиньяджи дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.

«Я считаю, что Камбосос, вероятно, с натяжкой выиграет раунд или вообще не выиграет ни раунда в этом бою.

Как по мне, Камбосос должен завершить карьеру после этого боя. Он смог обеспечить себя финансово. Уважение ему за то, что смог выжать победу в поединке с Лопесом», — приводит слова Малиньяджи ProBoxTV.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни, что вызвало споры.

Камбосос в июле победил раздельным решением по итогам 12 раундов британца Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.

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