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Миочич обратился к Аспиналлу, который ранее выразил желание провести бой с ним

Миочич обратился к Аспиналлу, который ранее выразил желание провести бой с ним
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Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, американец Стипе Миочич опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к британцу Тому Аспиналлу.

Ранее Аспиналл выразил желание провести бой с ним.

«Я никогда не затягивал бой с Джоном Джонсом. Том, как только я одержу победу, давай поговорим об объединении поясов», — написал Миочич.

В настоящий момент Джон Джонс восстанавливается после травмы. Ожидается, что с Миочичем он сразится в этом году. Джон является чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.

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