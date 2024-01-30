Миочич обратился к Аспиналлу, который ранее выразил желание провести бой с ним

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, американец Стипе Миочич опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к британцу Тому Аспиналлу.

Ранее Аспиналл выразил желание провести бой с ним.

«Я никогда не затягивал бой с Джоном Джонсом. Том, как только я одержу победу, давай поговорим об объединении поясов», — написал Миочич.

В настоящий момент Джон Джонс восстанавливается после травмы. Ожидается, что с Миочичем он сразится в этом году. Джон является чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.