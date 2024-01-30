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«Пока – бокс». Пономарёв рассказал, когда вернётся в ММА после перелома ноги

«Пока – бокс». Пономарёв рассказал, когда вернётся в ММА после перелома ноги
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Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв рассказал о том, когда он планирует вернуться в ММА после того, как сломал ногу летом 2023-го.

«Пока – бокс, потому что нужен примерно год, чтобы нога для ММА полноценно восстановилась.

Возвращение в ММА всё равно есть в планах, но только через некоторое время. Тем более что бокс для меня тоже не далёк: в семь лет я начинал с этой дисциплины. А вообще реально не могу без этого жить. Поэтому пока буду заниматься боксом», — сказал Пономарёв на YouTube-канале «Макс Пулемёт».

Напомним, Пономарёв сломал ногу на 35-й секунде первого раунда поединка с Мухуматом Вахаевым, состоявшегося на турнире ACA 161 в четвертьфинале Гран-при в тяжёлом весе. После этой травмы Григорий не смог продолжить бой.

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