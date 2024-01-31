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Абдель-Азиз перечислил дивизионы UFC, в которых Хабиб станет чемпионом, если вернётся

Абдель-Азиз перечислил дивизионы UFC, в которых Хабиб станет чемпионом, если вернётся
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Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз поделился мыслями о возможном возвращении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон.

«Если пофантазировать, что Хабиб вернётся, то уже в апреле он станет чемпионом в среднем весе. В июле он завоюет титул в полутяжёлом дивизионе, а в декабре возьмёт пояс в полусредней весовой категории. В боях с Алексом Перейрой, Исраэлем Адесаньей и Леоном Эдвардсом. Я искренне считаю, что стилистически он самый страшный кошмар для этих парней», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

За время карьеры в смешанных единоборствах Хабиб провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед.

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