Стало известно, с кем может подраться Майк Тайсон в 2024-м

Знаменитый американский боксёр, бывшим абсолютный чемпион мира Майк Тайсон может провести восьмираундовый поединок с бывшим бойцом тяжёлого веса (до 120 кг) UFC именитым новозеландским ветераном Марком Хантом в Саудовской Аравии.

Сообщается, что бой будет назначен на декабрь. Официальное объявление ожидается в феврале.

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Ранее стало известно, что Тайсон не заинтересован в поединке с легендарным российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко.