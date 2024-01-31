Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко: у меня начались большие проблемы после слухов о принятии ислама

Александр Емельяненко: у меня начались большие проблемы после слухов о принятии ислама
Аудио-версия:
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко в разговоре с шейхом из Саудовской Аравии высказался о проблемах, которые ему принесли слухи о принятии ислама.

«Знаете, находясь в Саудовской Аравии, я посетил и посмотрел святые места, всё посмотрел, узнал много нового. Я интересуюсь религией ислам. У нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Но я ислам не принимал. Я вас как уважаемого человека в исламе прошу подтвердить, что это неправда. Просто из‑за этого у меня начались большие проблемы», — рассказал Емельяненко в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC.

42-летний Емельяненко последний бой провёл против известного блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке Александр одержал победу болевым приёмом во втором раунде. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Материалы по теме
Александр Емельяненко высказался после подписания контракта с Ural FC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android