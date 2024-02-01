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«Купаюсь ночью в полнолуние». Валентина Шевченко показала новое фото

«Купаюсь ночью в полнолуние». Валентина Шевченко показала новое фото
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко поделилась с поклонниками свежей фотографией. В настоящий момент спортсменка проводит время в Таиланде, где отдыхает и тренируется.

«Купаюсь ночью в полнолуние», — написал Валентина на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо. Их бой проходил в сентябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Nights 227 и был их реваншем. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось вничью. До этого победу добыла мексиканка. Таким образом, чемпионский титул остался у Грассо.

Уличная тренировка Валентины Шевченко с видом на Бишкек:

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