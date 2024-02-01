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Магомед Анкалаев дал обещание на свой следующий бой

Магомед Анкалаев дал обещание на свой следующий бой
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Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, пообещал завершить свой следующий поединок нокаутом в течение первых двух раундов.

«Помните это, ребята, я сдержал своё слово, данное перед боем с Джонни. Мой следующий бой завершится нокаутом до второго раунда. Особенно, если это будет Джамал [Хилл] или Чемпион. Мне не нужна борьба ни для одного из них. У этих ребят слабые челюсти», — написал Анкалаев в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

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