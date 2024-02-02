Кормье назвал следующий шаг, который Том Аспиналл должен сделать в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о следующих шагах, которые должен предпринять обладатель временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл. По мнению Кормье, Аспиналлу следует сперва защитить свой титул.

«Защита временного пояса? Я только за, ведь мы не видели, чтобы кто-то защищал такой титул со времён Ренана Барао. Бойцы обычно не проводят защиты таких поясов. Но мне нравится, что этот парень не хочет просто сидеть в стороне и тратить время попусту. Так что я за. Защити эту штуку!» — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.