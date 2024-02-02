Сергей Ковалёв показал актуальную форму перед возвращением в ринг

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) продолжает подготовку к поединку с непобеждённым шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO), который состоится 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: из личного архива Сергея Ковалёва

Фото: из личного архива Сергея Ковалёва

Напомним, Ковалёв не выступал с августа 2022 года, когда победил единогласным решением по итогам 10 раундов болгарина Тервела Пулева. Поединок стал для россиянина дебютом в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), куда он перешёл после досрочного поражения от звёздного мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.

Всего на счету Ковалёва 17 поединков за титулы чемпиона мира (13 побед и четыре поражения).

Ранее Алексей Тищенко высказался о возвращении Ковалёва в ринг.