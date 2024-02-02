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Чжилэй сказал, как завершится его бой с Паркером 9 марта

Чжилэй сказал, как завершится его бой с Паркером 9 марта
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Китайский претендент на титулы в супертяжёлом весе Чжан Чжилэй (26-1-1, 21 KO) высказался о предстоящем поединке с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 KO), который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я и вправду считаю, что мой поединок с Паркером будет, вероятно, самым захватывающим за вечер. При обычных обстоятельствах этот бой стал бы главным событием, но эти шоу в Саудовской Аравии особенны, и я рад выступить в одном из них.

Бой с Паркером будет сильно отличаться от боя с Джойсом. Моя подготовка и план будут отличаться. Паркер великолепно выступил против Деонтея Уайлдера, в боксе случается всякое. Бой получится тяжёлым, но я выиграю нокаутом», — приводит слова Чжилэя Gambling.com.

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