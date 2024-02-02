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Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 17 февраля 2024 года, дата и время, когда состоится поединок, семья Тайсона Фьюри

Фьюри — самая скандальная семья мирового бокса. Есть чемпионы, блогеры и даже уголовники
Сергей Сорокин
Фьюри — самая скандальная семья мирового бокса
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Родственники Цыганского короля всегда находятся в центре внимания.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер, в рамках которого пройдёт много ярких противостояний. Но особенный интерес вызывает битва Александра Усика и Тайсона Фьюри. Соперники на протяжении долгого времени готовились к ней, а теперь наконец-то сойдутся в ринге. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Стоит отметить, что Фьюри помогает готовиться к противостоянию практически вся семья. А там очень разношёрстная компания, которая удивляет послужным списком и историями, в которые попадают родственники.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Отец семейства – Джон Фьюри. И его сейчас знают практически все поклонники профессионального бокса. А всё потому, что отец Цыганского короля сопровождает его на пресс-конференциях и поединках, устраивает настоящие шоу. Соперники не раз сталкивались с тем, что Джон может накинуться с оскорблениями, начать крушить предметы и даже попытаться вызвать на драку. А ещё у отца Фьюри очень богатое прошлое.

Джон Фьюри

Джон Фьюри

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Джон начал в спорте с боёв на голых кулаках. Но со временем он всё-таки перебрался в профессиональный бокс. За четыре года он одержал восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один поединок завершился ничейным исходом. А в 2011 году в жизни отца Тайсона наступил очень сложный период. В уличной драке Джон выбил человеку глаз и получил реальный тюремный срок в 11 лет. Правда, там он пробыл всего четыре года, после чего был отпущен за примерное поведение.

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Томми – брат Тайсона и сын Джона. Он начал в профессиональном боксе ещё в 2018 году, даже успел провести два профессиональных поединка. Но затем довольно неожиданно талантливый парень решил сменить направление деятельности. Он принял участие в реалити-шоу Love Island. Стоит отметить, что Джон довольно неожиданно поддержал решение сына. Он активно поддерживал Томми и был уверен, что тот заслужил победу. Правда, брат Фьюри там занял лишь второе место. А затем вернулся в профессиональный бокс, где пока остаётся непобеждённым.

Томми Фьюри

Томми Фьюри

Фото: Francois Nel/Getty Images

Питер Фьюри – дядя Тайсона, который тоже попробовал свои силы в боксе. Правда, на профессиональном ринге он провёл всего один поединок, который ко всему прочему проиграл. Стоит отметить, что и в его жизни есть тюремные сроки, причём сразу два. Сначала Питер был осуждён за торговлю наркотиками, а затем – за финансовые махинации. После этого дядя даже тренировал Тайсона, именно при нём получилось победить Владимира Кличко. Но позже пути Питера и Цыганского короля разошлись.

Хьюи Фьюри – сын Питера и двоюродный брат Тайсона. Он также активно боксировал, провёл 26 поединков. Более того, в его пассиве всего три поражения: Джозефу Паркеру, Кубрату Пулеву и Александру Поветкину. Стоит отметить, что Хьюи постоянно преследовали проблемы со здоровьем. А в 2021 году он перенёс коронавирус, что, видимо, окончательно поставило точку в карьере. С тех пор боксёр не появлялся в ринге.

Стоит вспомнить и дальнего родственника Тайсона – Бартли Гормана. Он не был профессиональным боксёром, но становился чемпионом в нелегальном «боксе без перчаток». Там сражались до того момента, как один из бойцов терял сознание, не мог встать с пола. И именно он в 1972 году получил титул «Короля Цыган», который заставлял его боксировать с любым бойцом, бросившим вызов. На протяжении 25 лет он был непобеждённым, причём боксировал в любых условиях и обстоятельствах. Однажды Бартли избили толпой, причём наносили удары железными прутьями и кирпичами. Горман на протяжении четырёх месяцев пролежал в больнице, но всё-таки выжил. Бартли умер от рака в 57 лет.

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Семья Тайсона – действительно яркая компания. Каждый из них занимался боксом, но при этом пока до уровня Цыганского короля далеко даже Томми. При этом 17 февраля все они совершенно точно будут в Саудовской Аравии, чтобы поддержать своего прославленного родственника. Стоит отметить, что семья продолжает разрастаться. В сентябре 2023 года Тайсон объявил о рождении седьмого (!) ребёнка. И складывается ощущение, что многие из них тоже свяжут свою жизнь с профессиональным боксом.

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