Источник рассказал, когда и с кем Усман Нурмагомедов проведёт защиту титула Bellator

Спортивный обозреватель Игорь Лазорин поделился информацией о следующем поединке непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, выступающего в лёгкой весовой категории промоушена Bellator.

«Усман Нурмагомедов проведёт защиту чемпионского титула Bellator против Александра Шаблия. Об этом мне сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Бой пройдёт в конце весны — начале лета. Магомедов также является менеджером и Шаблия», — написал Лазорин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов сохранит свой титул, несмотря на проваленный допинг-тест после полуфинального поединка Гран-при с Брентом Примусом в ноябре прошлого года. Россиянин получил дисквалификацию на шесть месяцев, а его встреча с британцем была признана несостоявшейся.