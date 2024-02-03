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В Саудовской Аравии назвали новую дату боя Усик — Фьюри

В Саудовской Аравии назвали новую дату боя Усик — Фьюри
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Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх сообщил в подкасте The MMA Hour, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) перенесён на 18 мая.

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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