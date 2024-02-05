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Олейник высказался о Косте Цзю и Умаре Кремлёве

Олейник высказался о Косте Цзю и Умаре Кремлёве
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник поделился мнением о двух своих соотечественниках, бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу Константине Цзю и президенте Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаре Кремлёве. Соответствующий пост Олейник разместил на своей странице в социальных сетях.

«Это и есть наш бокс. Прошлое и будущее, Константин Цзю блестяще представлявший нашу Родину на мировой арене и доказывавший высочайший класс отечественной школы бокса на мировой арене, и Умар Назарович Кремлёв, делающий невозможное в современном мире, когда даже политики и функционеры не могут побороть санкционную ересь. Он не идёт по общему пути, не ставит прибыль, заработок и личную выгоду во главу угла, делая всё возможное и невозможное для отечественного спорта, доказывая то, что должно быть истиной, — спорт вне политики», — написал Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Ранее Константин поделился мыслями относительно поединка между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, представляющим Украину.

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