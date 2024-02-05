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Гаджиев — о Шлеменко в UFC: он навёл бы там шороху

Гаджиев — о Шлеменко в UFC: он навёл бы там шороху
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Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, который сказал, что его никогда не подпишут в UFC, так как он слишком опытен и может одерживать победы.

«Сейчас Саня может говорить всё что угодно. Потому что этого действительно никогда не произойдёт. Я бы посмотрел на пикового Саню Шлеменко в UFC, когда он был чемпионом Bellator. Вот это был интереснейший момент, но там что-то пошло не так, и Саня вернулся в Россию. Я согласен, что в то время он бы навёл шороху в среднем дивизионе UFC, а может быть, даже и в полусреднем весе», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Напомним, профессиональный рекорд Александра Шлеменко в смешанных единоборствах составляет 63-1-15. Ожидается, что свой следующий поединок российский боец проведёт в мае на турнире лиги RCC.

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