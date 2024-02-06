Эдуард Кравцов проанализировал предстоящий поединок Атаева и Альфонсо

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов, а также менеджер двукратного чемпиона России Шарабутдина Атаева, поделился ожиданиями от предстоящего поединка боксёра с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо. Этот бой станет главным событием «Ночи чемпионов IBA», которая пройдёт 16 февраля в Душанбе (Таджикистан).

«В этом поединке встретятся два сильнейших боксёра в категории до 86 кг. Именно эти спортсмены встречались в финале последнего чемпионата мира в Ташкенте. И поединок в принципе был близким, но с преимуществом Атаева. Эти боксёры встречались и на чемпионате мира в Сербии, и там убедительнее выглядел Альфонсо. Что касается предстоящего боя, то считаю, что некоторое преимущество имеет именно Шарабутдин Атаев. У него есть опыт профессионального бокса — Атаев проводил и шестираундовые, и восьмираундовые бои. При этом у Альфонсо был только один шестираундовый поединок, и в достаточно спорном для меня бою он победил Алексея Алфёрова (в декабре в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA»). Думаю, боксёрская общественность ждёт этот поединок. Считаю, что встреча Атаева и Альфонсо будет конкурентной, но в процентном соотношении я бы отдал 55 на 45 в пользу Атаева. Но это моё субъективное мнение.

Стилистически Альфонсо, наоборот, неудобен Шарабутдину. Атаев представляет из себя боксёра игрового плана. И для победы Шарабутдину нужно будет работать активнее, причем больше работать либо первым номером, либо активным вторым номером. Придется работать длинными комбинациями, в тактическом рисунке задействовать повторные действия. Нужно будет проделать достаточно большой объём работы для победы. Повторюсь, Атаеву ближе игровой бокса, а играть с Альфонсо… Это будут качели. Вряд ли команда Атаева пойдёт по этой дороге.

Альфонсо представляет из себя очень хорошо обученного и техничного боксёра. Он хорошо работает на ногах, очень хорошо защищается и контратакует. Зачастую он убаюкивает оппонентов отсутствием темпа или каких-либо действий, а потом пользуется моментом, когда соперник начинает терять концентрацию.

Не думаю, что у Шарабутдина есть какое-то психологическое преимущество. Кубинцы сами по себе устойчивые и расслабленные. Плюс именно Атаев будет выходить в ранге сильнейшего боксёра этого веса, и Шарабутдин может потерять больше, чем тот же Альфонсо. Боксёр из Азербайджана, по сути, в случае поражения ничего не теряет, в отличие от Атаева. Ну и плюс не будем забывать об очень приличных призовых, которые стоят на кону. Победитель получит $ 350 тыс., а проигравший — $ 150 тыс. И понятно, что на обоих боксёров будет оказываться определённое психологическое давление», — приводит слова Кравцова официальный сайт Федерации бокса России.