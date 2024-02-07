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О'Мэлли: Каннонье не нужен Чимаев, он достоин боя за титул

О'Мэлли: Каннонье не нужен Чимаев, он достоин боя за титул
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что бывший претендент на титул в среднем дивизионе (до 84 кг) Джаред Каннонье заслуживает шанса сразиться с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, удерживающим пояс в настоящий момент.

«Каннонье хочет подраться с Чимаевым. Джаред заслужил большой поединок, он чертовски пугающий боец. И я считаю, что ему не нужно драться с Хамзатом, он должен получить шанс сразиться за титул. Он побил Шона Стрикленда, а его бой с Адесаньей был очень близким», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне на UFC on ESPN 47, Каннонье одолел единогласным решением бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.

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