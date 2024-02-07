Менеджер: Лопес и Хейни не справились с Ломаченко, но стали чемпионами в категории выше

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, высказался о поражениях своего подопечного американским звёздам Теофимо Лопесу и Девину Хейни.

«Как по мне, Ломаченко победил Теофимо Лопеса. Он выиграл в том бою. Судьи подставили его. И он победил Девина Хейни, в чём нет никаких сомнений. Многие заявили об этом. Мы заявили об этом. Он снова пошёл на съедение судьям.

В лёгком весе эти парни ничего не смогли сделать с Ломаченко. Он побил обоих. И посмотрите, что Лопес сделал с Джошем Тэйлором в 63,5 кг. И что Хейни сделал с Прогрейсом. Они соревновались в более тяжёлой весовой категории и побили чемпионов, но ничего не смогли сделать с Ломаченко в лёгком весе», — приводит слова Климаса Boxing News.